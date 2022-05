L'appuntamento sabato 14 maggio 2022, alle ore 18,00, presso il Teatro Biancardi

Sabato 14 maggio, 2022 alle ore 18,00, il Teatro Biancardi di Avella ospiterà i premiandi della nona edizione del Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2022 che assegnerà il “Premio”, concretizzato in una bellissima scultura di cartapesta realizzata dall’artista Cettina Prezioso raffigurante in un antico conio l’anfiteatro romano dell’antica Abella, alle eccellenze della cultura, del giornalismo, della sanità e dell’imprenditoria della Campania. L’evento sarà presentato da Nello Fontanella, giornalista e promotore culturale, Stefania Marotti, giornalista de IL MATTINO, alla presenza di tanti graditi ospiti istituzionali. Non mancheranno naturalmente dei momenti artistici e musicali, che renderanno magica la serata. Promossa dalla PMI International di Salvatore Guerriero e organizzata dalle associazioni: Pro Loco Abella, La Piccola Cometa, Le Ali della Vita, Pro Loco Baiano, Mela e Viva con il patrocinio morale di Regione Campania, Provincia di Avellino, Comune di Avella, Parco Regionale del Partenio e ASI Avellino la manifestazione nata circa trenta anni fa e che annovera nell’albo d’oro dei premiati grandi personalità del mondo della cultura, dell’archeologia, dello spettacolo e da cinque anni anche le eccellenze imprenditoriali. Cornice dell’evento, la mostra itinerante dedicata ai 130 anni del quotidiano IL MATTINO, organizzata dal Museum & Events Dentice Pantaleone che sarà aperta al pubblico venerdì 12 e accoglierà le scuole del territorio nell’antica redazione di un quotidiano, tra le pagine originali del giornale tra cui risaltano in n.1 del MATTINO datato 16 marzo 1892 ea firma del fondatore Edoardo Scarfoglio.

I premi saranno conferiti a: Prof. Paolo Antonio Ascierto, ricercatore dell’Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli che con i suoi studi sul melanoma ha portato la sanità della Campania ai vertici della ricerca medico scientifica mondiale. Al dott. Giuseppe Colucci, coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale AFT2 Baiano – Vallo Lauro, per l’impegno profuso nel periodo di emergenza pandemica da Covid19 con una menzione personalizzata a tutti i 25 medici di famiglia dell’aggregazione. Allo Studio Infermieristico Napolitano di Quadrelle, struttura privata della dott.ssa Carmen Napolitano, che è stato di grande supporto alla sanità pubblica nel periodo dell’emergenza pandemica con l’assistenza a pazienti affetti da patologie diverse dal Covid che per quest’ultima problematica non hanno potuto usufruire delle strutture ospedaliere. Per le scuole sarà premiato l’Istituto Alberghiero Manlio Rossi Doria di Avellino, scuola di alto profilo professionale che forgia i futuri operatori dell’accoglienza turistica e della gastronomia. Il premio Anfiteatro d’Argento Cultura sarà assegnato all’Avv. Domenico Biancardi, sindaco di Avella per due legislature, Presidente di Comunità Montana e Provincia di Avellino, attualmente Consigliere Provinciale, simbolo della rinascita culturale e di valorizzazione territoriale e turistica di Avella. Con l’istituzione del Sistema Irpinia e la nascita dell’omonima fondazione oggi l’irpinia con circa 30 sportelli operativi nella provincia ne ha rilanciato la vocazione culturale, turistica ed eno gastronomica. 12 le eccellenze imprenditoriali che riceveranno il premio: Carni De Caro srl, operativa nel nucleo industriale di PIanodardine Avellino, storica azienda irpina specializzata nell’allevamento e nella macellazione di pollame e che da alcuni anni ha arricchito la storica macelleria di Avellino con un slow food di grande attrattiva eno gastronomica. Per il settore ambiente, la Ecoglobal Solution srl, società fondata da Caarmine Guida imprenditore di Chiusano San Domenico, esperta nel settore espurghi, nel trattamento e trasporto reflui e nelle consulenze ambientali. L’A.S. Natura Carni srl di Mugnano del Cardinale, diretta dal giovane imprenditore Antonio Saveriano, azienda operativa nel campo della macellazione e della distribuzione di carni. Con 18 allevamenti convenzionati, 6 piattaforme di distribuzione tra carni appese e cartonate, una filera di qualità controllata e certificata, la valorizzazione delle carni di suino nero con i famosi prosciutti fanno l’azienda leader nazionale del settore. L’azienda agricola D’Antiche Terre srl di Gaetano Ciccarella, per lunghi anni l’eccellenza delle sue uve ha garantito quella del vino e contribuito alla crescente affermazione di molte cantine irpine. Gregari oscuri di un successo non riconosciuto, poi la svolta. Dar vita a una propria cantina per riscattare un lungo silenzio, e uscirne dall’ombra. Fonda nel 1989 D’Antiche Terre che nel nome racchiude due punti di forza: la storia che ha alle spalle e le proprie radici contadine. Il torronificio Mancaniello di Mugnano del Cardinale, la prima azienda del settore della bassa irpinia, con oltre 70 anni di storia e con prodotti dolciari di alta qualità diretta oggi da Orazio Mancaniello. Sempre nel campo delle aziende storiche l’antica trattoria da Nunziatina, oggi Ristorante Fusaro, sorta nell’omonima amena location di Avella, nata nel 1969 e cresciuta in qualità e accoglienza con un locale che può ospitare oltre 500 coperti al giorno.

Gestita da figli e nipoti dei fondatori, punto di riferimento della ristorazione avellana. L’azienda apistica Montuori, diretta da Anna Montuori e dall’esperto apicoltore nomade Antonio Maietta fiore all’occhiello del settore, operativa nel Parco del Partenio, con la produzione di svariate e rare qualità di miele prodotte da api che pascolano nei campi incontaminati della dorsale appenninica e delle colline avellane. La CO.BI.EM. sas del gruppo Marsella, allocata nell’area industriale di Pianodardine, leader in Irpinia, nel settore degli asfalti, dei conglomerati bituminosi, e con altre aziende del gruppo nel settore estrattivo e dei calcestruzzi. Produzioni che utilizzano molto il riciclo dei materiali con fondamentali vantaggi per l’ambiente e la tutela del territorio. La Virtuoso Global Service srl di Sperone, dinamica azienda operativa nel settore delle pulizie industriali, civili e di comunità sia in Campania che in Emilia Romagna. Il Frantoio Arbucci srl di Avella, con la sua eccellente produzione di olio da olive delle colline avellane. Il ristorante In Cantiere di Mercogliano, con la sua struttura innovativa e originale, l’alta qualità delle bontà eno gastromiche offerte e le grandi serate tematiche con chef di fama internazionale. Big Bang srl Avella, grande brand nel settore dei casalinghi, dei detersivi e delle forniture per enti e comunità diretto da Vincenzo e Candida Bellisario. Un programma ricco allietato dalla musica del Trio LOV (Laura, Octavian e Valeria Nechita Cristea) dal monologo teatrale di Riccardo D’Avanzo, dalla poesia di Antonietta Gnerre. Un omaggio particolare sarà dedicato all’artista irpino Fernando Masi morto nel novembre del 2019 e che per anni ha raccontato con la sua arte la nostra storia contemporanea.