Un confronto tra sindacato e studenti presso l’istituto superiore di istruzione T. D’Aquino

Nusco – “La Democrazia è il potere di un popolo informato. Il lavoro nella società post-pandemica” è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 23 aprile dalle ore 10 presso l’istituto superiore di istruzione T. D’Aquino di Nusco.

All’incontro parteciperanno la segretaria generale della Cisl Campania Doriana Buonavita, Pietro Schiavone, docente in Diritto del Lavoro, Luciano Ghelfi, giornalista della Rai Tg3 . Dopo i saluti della dirigente scolastica Emilia Strollo seguirà il dibattito con gli studenti dei percorsi liceali e tecnici.

“E’ evidente che dopo questa pandemia ci troviamo dinanzi ad una società rinnovata e diversa in tanti suoi aspetti: dalla vita di relazione, al ripensamento del sistema socio-assistenziale, dalle forme e dall’organizzazione del lavoro, ai sistemi produttivi – afferma Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania – questo confronto mira a scandagliare queste tematiche e stimolare una riflessione a più voci in grado di strutturare una proficua rete di intelligenze e di competenze che pur preservando le rispettive identità, intendono mettersi al servizio della collettività per un future migliore”.