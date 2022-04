Presso il Convento della SS. Annunziata

Avella – Lunedì 25 Aprile 2022, presso il Convento della SS. Annunziata di Avella (AV), l’Associazione di Promozione Sociale “Accademia Musicale Irpina”, recentemente costituitasi, presenta il concerto “Sacrum tra ‘600 e ‘700: per la Pace”.

Ad esibirsi l’ensemble di musica antica composta dal Soprano Carmela Osato, Mezzosoprano Orsola Russo, Violoncello Barocco Sergio De Castris e Organo e Direzione Pierfrancesco Borrelli che proporrà un programma di musica barocca. Verranno eseguite musiche di A. Vivaldi, G.B. Platti, G.B. Pergolesi, Alessandro e Domenico Scarlatti.

L’A.P.S. Accademia Musicale Irpina nasce nel 2021 dall’incontro e dall’idea di giovani musicisti della provincia di Avellino laureati presso i Conservatori della regione Campania. Tutti i membri del direttivo si sono, inoltre, perfezionati presso le più prestigiose Accademie nazionali oltre ad essere regolarmente ospiti di Orchestre e Teatri sul territorio nazionale. L’associazione nasce con l’obiettivo di essere una realtà produttiva riconosciuta per il suo impegno artistico a livello nazionale e internazionale volto alla diffusione e alla conoscenza della grande musica.

I membri del direttivo nelle figure del Presidente e Direttore Artistico Sergio De Castris, il Vicepresidente Giuseppe Russo e i soci Orsola Russo e Paolo Maria Silvestri invitano le istituzioni e quanti amano la musica, da sempre strumento indispensabile per predisporre gli animi alla pace, a partecipare a questo evento. Per la realizzazione del concerto l’associazione ringrazia il Parroco Don Giuseppe Parisi per la disponibilità all’uso del Convento della SS. Annunziata, il Comune di Avella nelle persone del Sindaco dott. Vincenzo Biancardi e del Vicesindaco dott.ssa Anna Alaia e la sensibilità del dott. Felice Conte.