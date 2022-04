L’atleta atripaldese esordirà in una competizione ufficiale lunedì 25 ad Ariano Irpino

C’è Tanta attesa per l’esordio alla prima gara ciclistica per la lady atripaldese Annalisa Albanese porta colori del team Eco Evolution Bike di Atripalda. Per questo primo e importante appuntamento ciclistico che si svolgerà con partenza e arrivo ad Ariano Irpino, Annalisa arriva con il favore dei pronostici:

“La preparazione procede bene e la condizione è buona.– commenta Annalisa – anche se ho un po’ di ansia per questa prima uscita con il numero attaccato sulla maglietta ma, con il sostegno e l’incoraggiamento della squadra mi sento sicura e c’è la metterò tutta per portarla a temine. Dunque, la talentuosa lady Annalisa è pronta a stupire nella sua prima uscita in una competizione agonistica e lo fa’ lunedì 25 aprile nella terza edizione della Medio fondo Primavera ad Ariano Irpino, prova valida per Campionato Regionale su strada CSI. Sono centodieci i chilometri da percorrere e un dislivello di circa 1300 metri con partenza da Ariano Irpino, a seguire Savignano Irpino, Montaguto, Bovino, Savignano Irpino. e arrivo Ariano Irpino. Dunque, sarà proprio il territorio e le strade della nostra verde Irpinia il primo palcoscenico del debutto di Annalisa Albanese con il colori del team Eco Evolution Bike. Il direttore sportivo Marco Rodia commenta cosi lo stato di forma della squadra: Siamo riusciti a creare un gruppo coeso di atleti, sono motivati e si supportano a vicenda, si respira un bel clima all’interno della squadra e questo sarà un punto a nostro favore durante le gare”. La condizione di tutti gli atleti cresce di settimana in settimana, il morale è alto e siamo certi di arrivare pronti, con determinazione e grinta per affrontare non solo questo appuntamento ad Ariano Irpino, ma tutto il proseguo della stagione.”

(Gius.Alba)