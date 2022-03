Il programma di domenica 27 marzo

Cesinali – Il “Teatro d’Europa” di Cesinali, con la direzione artistica di Luigi Frasca, celebra la Giornata Mondiale dei Teatri, prevista domenica 27 marzo.

Alle 10, ad ingresso libero e gratuito, il Reading Pirandello-Eduardo, a cura di Angela Caterina e della “Compagnia del Teatro d’Europa”.

A seguire, “Ti racconto una favola”, a cura dei giovani del Teatro, della Compagnia delle Donne e con la partecipazione di “Cantiere Danza”, di Hilde Grella e di “Cubart Ballet” di Tamara Torres Molina.

“Dopo il successo di “Vestire gli Ignudi” di Luigi Pirandello – commenta Frasca- abbiamo pensato di celebrare la Giornata Mondiale con il reading di brani scelti dalle opere che abbiamo messo in scena. La saggezza di Eduardo De Filippo, la capacità di indagare l’animo umano di Pirandello, guideranno gli spettatori in un itinerario emozionale. La Giornata, inoltre, promuove la letteratura teatrale contemporanea, che offre tanti spunti di riflessione, in un periodo così travagliato della nostra storia”.

Per coinvolgere, invece, i più piccini, la suggestione delle favole, con la loro morale, per liberare la fantasia ed abbandonarsi ai sogni. Domani, alle 18.30, sipario su “Una Notte a Napoli”, lo spettacolo di “Napolincanto”. Si tratta di un varietà comico musicale, con protagonista la splendida voce di Luciano Capurro. Completano il cast Anna Caso, Carla Buonerba, Lello Capano, e la partecipazione delle “Lazzarelle Ballet”.

“La magia del varietà, con le sue luci, i lustrini e le pailettes – conclude Frasca – rivive grazie ad un grande interprete, Luciano Capurro che, con passione, continua a proporre un genere teatrale che ricorda la rivista degli Anni Cinquanta”.