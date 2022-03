Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 346 82 52 641

L’associazione animalista In ricordo di Lacuna è alla ricerca ad Avellino città e zone limitrofe di nuove persone che vogliono, in maniera totalmente gratuita, diventare attivisti volontari animalisti.

Vorremmo creare ad Avellino un gruppo di attivisti volontari animalisti per poter insieme essere attivi durante gli eventi, in particolar modo banchetti di raccolta firme che organizzeremo prossimamente, come sabato 9 aprile o la distribuzione dei volantini il giorno 10 aprile.

Chiunque volesse far parte di questo progetto (ovviamente la partecipazione è totalmente gratuita e riservata solo a persone da 18 anni in poi) può contattarci al numero 346 82 52 641 (risponderemo solo a chiamate con numero visibile).