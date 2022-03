Ciclismo, prima gara dell’anno del team Eco Evolution Bike

Buona prova di squadra ed evidente crescita della condizione dei corridori

Il debutto stagionale del 2022 ha ben sorriso agli atleti della formazione atripaldese Eco Evolution Bike alla prima uscita stagionale alle competizioni su strada.

E’ stata una splendida prova di squadra ed evidente crescita di condizione per i cinque atleti che vi hanno partecipato: Pasquale Manna, Alfonso Alvino, Giuseppe Albanese, Mario Venezia e Adolfo Rodia.

Nella seconda batteria si è messo in evidenza Alfonso Alvino tagliando il traguardo alla 33ma posizione e Mario Venezia al 92° posto mentre nella prima batteria, buona prova di Pasquale Manna, per la prima volta ad una competizione ciclistica, ha tagliato il traguardo al 41° posto, Rodia Adolfo e Giuseppe Albanese si sono posizionati rispettivamente al 59° e 60° posto non male visto il parterre di corridori che abbraccia tutti, dai più forti e blasonati nomi ai semplici amatori. Ma andiamo per ordine. Organizzata dalla società ciclistica locale “Amici del Pedale” presieduta dal presidente Gioacchino Ciccone.

Ai nastri di partenza circa 240 ciclisti divisi in due batterie: la prima partenza ha visto impegnati atleti master40, ciclisti dai 40 ai 65 anni, che hanno percorso7 volte il circuito di 8 Km per un totale di 56 Km. Per la seconda batteria ai nastri di partenza gli under 40, atleti dai 18 ai 39 anni, che hanno percorso un giro in più del circuito. Circuito che non presenta asperità impegnative ma è un percorso velocissimo, infatti la media finale di entrambe le batterie è poco inferiore ai 43 km/h. Ad aggiudicarsi la gara Luigi Ambra che si è imposto nella prima batteria precedendo Sergio Zaottini entrambi del team Euronix Team. Nella seconda si è imposto Luigi Muto (Euronix Team), 2° Severino Balzano (Murolo Costruzioni-SL2).