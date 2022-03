La nota dei consiglieri di opposizione

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo Consiliare Montoro Democratica: Mario Bianchino – Gennaro Ricciardelli- Stefania Siano – Bruno Vincenzo- Gaeta Giovanni – Lepre Guglielmo.

Montoro – “Con una nota inviata al Sindaco del comune di Montoro, all’assessore all’urbanistica, ai capigruppo consiliari, alla segretaria comunale, al responsabile del settore urbanistica, il Gruppo Consiliare Montoro Democratica chiarisce il proprio pensiero sul PUC”.

Premessa:

1) “Il Piano Urbanistico Comunale di Montoro fu trasmesso dai tecnici incaricati in data 23.05.2019;

2) Il Regolamento di attuazione della Regione Campania del 04.08.2011 n° 5, prevede che: il piano, una volta redatto venga adottato della Giunta dell’Amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L’Amministrazione deve accertare, prima dell’adozione del Piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste all’art. 10 della legge regionale n° 16/2004.

3) Dal momento dell’adozione e fino alla data dell’entrata in vigore del piano sono sospese:

a) La realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;

b) L’approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati, che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati;

4) Con delibera della Giunta Comunale di Montoro del 07.02.2020 si autorizzò il Responsabile del Settore Urbanistica a individuare all’esterno dell’Ente, in mancanza di adeguate professionalità interne, uno o più esperti tecnico-scientifici, particolarmente qualificati, che possano fornire al RUP adeguato supporto, che comprenda “l’analisi della proposta di PUC prodotta dai progettisti, tesa alla redazione di idonea relazione sulla conformità della stessa alle leggi e regolamenti vigenti, ed eventuali

richieste di modifiche e/o integrazioni.

5) In data 05.10.2020 i tecnici nominati dal RUP trasmisero al Comune la relazione sulla “Valutazione della proposta di PUC”. La suddetta relazione, su richiesta e sollecito del gruppo consiliare Montoro Democratica, è stata fatta pervenire solo a fine Gennaio 2022″.

CONSIDERAZIONI

- “Il gruppo consiliare Montoro Democratica, ad oggi non ha alcuna conoscenza del numero e del tipo di elaborati del PUC depositato, nonché del loro contenuto;

- Dalla lettura della relazione dei tecnici incaricati sulle valutazioni della Proposta di piano si evince:

1) Una dettagliata, puntuale e approfondita analisi delle carenze del PUC, non solo rispetto a leggi e regolamenti, ma anche per scelte, omissioni, superficialità e confusione normativa, presenti negli elaborati del PUC depositato;

2) Gli stessi tecnici concludono: “ Si ritiene, in conclusione che rispetto ai punti sopra evidenziati debbano essere richiesti ai redattori del Piano opportuni chiarimenti e/o modifiche, riservandosi ad ogni buon fine ad avvenuta visione degli elaborati, ad oggi non disponibili, ulteriore valutazione rispetto alle aree di trasformazione.

3) Ad oggi nessun atto ufficiale, intercorso tra l’Amministrazione Comunale e i tecnici redattori del PUC, è a conoscenza del gruppo consiliare Montoro Democratica”.

ADEMPIMENTI

“La Giunta Comunale, sulla base di quanto segnalato dai tecnici di supporto al RUP ed eventuali controdeduzioni dei tecnici progettisti del PUC e prima dell’adozione, verifichi:

a) La rispondenza del PUC alle linee di indirizzo per la sua redazione, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 06.06.2016;

b) La rispondenza del PUC al preliminare approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n° 78 del 28.09.2018, con allegato i verbali relativi agli incontri pubblici con i cittadini del 31.01.2018, 14.02.2018 e 21.02.2018 alla presenza dei tecnici redattori del PUC;

c) La compatibilità delle originarie proposte del PUC, riferite alla data del 23.05.2019, con i dati, evoluzioni e modifiche, verificatesi nel territorio comunale, dopo circa tre anni.

d) La fonte ufficiale dei dati relativi alla consistenza del patrimonio edilizio, alla data di redazione del PUC e del suo dimensionamento, comprendente, vani realizzati a seguito di nuovi permessi a costruire rilasciati;

e) Il dimensionamento e l’ubicazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica e convenzionata;

f) Il dimensionamento e l’ubicazione delle aree di espansione PIP;

g) Il dimensionamento e l’ubicazione di aree pubbliche per il soddisfacimento degli standard urbanistici;

h) La previsione della nuova viabilità tesa a valorizzare le aree agricole e i collegamenti tra le frazioni. Tanto premesso il Gruppo Consiliare Montoro Democratica, ritiene che la proposta di PUC, definita tre anni addietro, venga aggiornata e modificata alla luce delle seguenti considerazioni:

a) In tre anni si sono modificati consistenza e flussi demografici nel Comune (nascite, emigrazione, immigrazione, ecc), posti a base del dimensionamento del PUC originario;

b) È proseguita l’attività edilizia (nuovi volumi) ed urbanistica (nuove infrastrutturazioni e servizi) che incidono sulle originarie proposte di piano;

c) La pandemia da COVID ha imposto nuove esigenze, spazi e problematiche da affrontare in una pianificazione più aderente alla nuove richieste della società e della medicina;

d) La legge regionale n° 13 08.07.2019 (successiva al deposito del PUC in Comune) ha imposto, all’art. 3, comma 5 che l’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

“Il Gruppo Consiliare Montoro Democratica, dichiara la propria disponibilità per un confronto nelle sedi istituzionali al fine di addivenire all’adozione di un PUC che vada nell’interesse della collettività, accettato e condiviso dai cittadini montoresi, nel rispetto dei ruoli e senza fraintendimenti in un momento di confronto politico e programmatico”.