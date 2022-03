E' quanto scrive sui social il Sottosegretario all'Interno

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«L’Italia per solidarietà non è seconda a nessuno. Stiamo ricevendo tante segnalazioni di famiglie e associazioni che a vario titolo desiderano ospitare persone in fuga dal conflitto in Ucraina, mettendo a disposizione eventuali seconde case o una stanza della propria abitazione.

Ricordo che il passaggio importante da fare è quello di avvisare la prefettura di riferimento di tale disponibilità, per poter dare l’adeguata assistenza ai profughi dal punto di vista burocratico, scolastico e per la migliore integrazione possibile di queste persone in fuga».