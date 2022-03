Riprende la stagione 2021-2022, sospesa per la recrudescenza della pandemia

Cesinali – Entusiasmo ed atmosfera brillante al “Teatro d’Europa” di Cesinali, che riprende la stagione 2021-2022, sospesa per la recrudescenza della pandemia.

Domenica, alle 18.30, sipario su “Ritorniamo a Ridere”, con Gianpietro Ianneo e Giovanni Caso, protagonisti di una commedia all’insegna del sorriso e dell’ottimismo.

“Riapriamo il sipario accogliendo il nostro pubblico, in un’atmosfera frizzante, nonostante la criticità della nostra fase storica- afferma il direttore artistico Luigi Frasca- Siamo tutti in apprensione per l’invasione russa in Ucraina, ma è importante ritrovare la speranza, l’energia positiva, con una commedia che alleggerisce la tensione”.

Il teatro, quindi, diventa il luogo dove ritrovare lo slancio ideale.

“Per noi il teatro è una scelta d’amore – continua Frasca- Puntiamo sulla commedia per rispettare l’idea di don Ferdinando Renzulli, il nostro fondatore, che credeva nella rappresentazione popolare, di tradizione, in grado di avvicinare tutti”.

Intanto, cresce l’emozione per la grande sfida della prossima settimana, quando i riflettori saranno accesi su “Vestire gli Ignudi”, di Luigi Pirandello, in cartellone per sabato 19 e domenica 20.

“Siamo felici di poter presentare al pubblico un’altra produzione del Teatro d’Europa – aggiunge Frasca – per confrontarci su un testo impegnativo, che coinvolgerà non solo l’attrice Angela Caterina, ma anche altri artisti della nostra Irpinia”.

Il sorriso, invece, è d’obbligo per lo spettacolo di domani. “Sarà una serata piacevole - conclude Frasca – per ritrovarci in allegria dopo due mesi di sospensione delle attività. Il cartellone del Teatro d’Europa proseguirà fino a maggio, per consentire agli abbonati di fruire di tutti gli spettacoli programmati”.