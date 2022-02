E' quanto scrive sui social Sibilia (m5s), in occasione del trentennale della fondazione della Protezione Civile

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«”Tutelare l’integrità della vita, i beni, l’ambiente, dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi”. Da 30 anni la Protezione Civile svolge egregiamente questo compito, per il quale fu fondata da Giuseppe Zamberletti, in Italia e nel mondo. Grazie per il loro lavoro alle donne e agli uomini generosi, professionali e competenti che vi operano ogni giorno senza risparmiarsi.»