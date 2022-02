"Ho l'opportunità di migliorare la mia performance e quella di entrare in un grande team"

Sempre più persone scelgono la bicicletta per riscoprire le bellezze della natura e trascorrere del tempo all’aria aperta. Non crediamo dipende solo dalla pandemia, ma più in generale dal nostro stile di vita che sta cambiando. Da un maggior rispetto dell’ambiente, dalla voglia di star bene e non possiamo che esserne felici visto che è una filosofia che è in continua crescita in questi ultimi anni. E in questo che si rispecchia in piena la lady Natasha De Feo detta anche ‘lady bici’ . Da quest’anno entra nel team atripaldese Eco Evolution Bike e racconta come è nata la sua passione per la bici.

«Sono una sportiva e vado in bicicletta (montai-bike) da quando avevo sei anni. La bici mi ha forgiato e insegnato tanti valori che sono e ritengo importanti anche nella vita come ad esempio il rispetto della natura, amicizia, condivisione, altruismo, perseveranza e perché no la tenacia. Nel corso degli anni a causa del lavoro e non solo ho vissuto tra la costa d’Amalfi e la penisola sorrentina ma, tra i bagagli non è mai mancata la bici che durante il tempo libero approfittavo per lunghe escursioni nell’incantevole paesaggio della penisola sorrentina. Un anno fa’ la svolta che mi ha permesso di realizzare il mio sogno: ho comprato una bici da corsa e da ora ho iniziato un nuovo stile di vivere la bici. Uscite più lunghe, allenamenti più specifici per migliorarsi ma soprattutto l’incontro e l’amicizia maturata con altre cicliste, in particolare Annalisa Albanese che mi ha dato una grande opportunità in primis di migliorare la mia performance e quella di entrare in un grande team che sposo e condivido in pieno il modo di fare ciclismo eco sostenibile.»

Natasha, a Crawley (EE) Regno Unitoclasse 80’, cinquantasette chilogrammi per centocinquantotto centimetri di altezzavive a San Michele di Serino e divide la sua passione per la bici tra gli affetti famigliari e il lavoro che svolge in una nota cantina vinicola della zona. Dunque, ci sono tutte le premesse e gli ingredienti di far parlare di sé, e la squadra tutta farà di tutto per sostenere e conservare questo meraviglioso ‘’stile di vita’’. (Gius.Alba)