La nota dell'Associazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota di ASA Associazione Salvaguardia Ambiente

Montella – “La Costituzione italiana recepisce un altro valore universale su cui fondare il nostro ordinamento e pone come dovere “la conservazione e la tutela dell’ambiente”.

“ASA esprime soddisfazione e apprezzamento per le modifiche apportate agli articoli 9 e 41 e con orgoglio rileva la piena armonia con i principi fondanti del proprio statuto diventati ora uno dei valori difesi dalla Costituzione.

Ecco le novità (in neretto) dei due articoli:

Articolo 9:

1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

2) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

3) Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41:

1) L’iniziativa economica privata è libera.

2) Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

“ASA ritiene fondamentale l’inserimento nella Costituzione di principi di protezione finalizzati a trasmettere un ambiente migliore alle generazioni future. Da ciò consegue che la condotta delle Istituzioni, degli Enti, degli amministratori e degli stessi cittadini debba essere orientata alla responsabilità ambientale, subordinando le attività economiche alla tutela dell’ambiente e gli eventuali inadempienti saranno fuorilegge. ASA auspicando una crescente partecipazione all’educazione ambientale invita all’azione tutti i cittadini ed in particolare i giovani affinché diventino essi stessi promotori di cambiamento nella società”.