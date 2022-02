Presso la sede della Pubblica Assistenza in via Carpignano

Grottaminarda - Sono già disponibili, presso la sede della Pubblica Assistenza Grottaminarda in via Carpignano, mille mascherine della tipologia Ffp2 e chirurgiche messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la cittadinanza.

Questa mattina in Municipio la consegna da parte del Capogruppo consiliare, Marisa Graziano e dell’Assessore, Michele Cappuccio, nelle mani dei volontari della PA Grottaminarda.

“É necessario ringraziare ancora una volta, a nome di tutta l’Amministrazione, il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda, Michele De Luca, e tutti i volontari – affermano Graziano e Cappuccio – per il prezioso lavoro che stanno svolgendo non solo nel corso della pandemia dove sono stati davvero pronti e continuano a rivelarsi molto efficienti, ma anche per tutte le altre attività di carattere ordinario. Un’ottima collaborazione tra l’Ente e la Pubblica Assistenza al fine di essere vicini alla comunità, che è giusto sottolineare”.

Dunque l’invito ai cittadini che dovessero averne la necessità è di andare a ritirare le mascherine ancora obbligatorie: all’aperto le chirurgiche e al chiuso le Ffp2 in particolare sui mezzi pubblici, agli eventi o nel caso di auto-sorveglianza in seguito al contatto con un positivo.

È possibile richiederle tutti i giorni, presso la Pubblica Assistenza, escluso la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.