Presso la Procura del Tribunale di Benevento

Montecalvo Irpino – L’Avv. Matteo Marchetti, Vicesegretario Nazionale, dichiara:

“Il D.L. 7 Gennaio 2022 n.1, il decreto cautelare del Tar di Napoli n. 90 del 10/01/2022 con il quale è stata sospesa l’ordinanza di chiusura delle scuole n. 1 del 7/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, il richiamo del Prefetto Di Benevento, le numerose revoche delle ordinanze di chiusura scuole in tanti comuni della regione non sono bastate……… Purtroppo il sindaco di Montecalvo Irpino non ha ancora riaperto le scuole, pertanto abbiano inoltrato formale denuncia alla procura presso il Tribunale di Benevento per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio”.