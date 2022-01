In occasione dell'open day

Bagnoli Irpino – Domenica mattina 14 gennaio alle 10.00 all’ITIS di Bagnoli Irpino – appartenente all’Istituto di Istruzione Secondaria Rinaldo D’Aquino di Montella diretto da Emilia Strollo – in remoto ci sarà l’open day (http://meet.google.com/ura-ieuo-usp): un’occasione per parlare, confrontarsi e far conoscere un Istituto pieno, anzi pienissimo di attività!

Per l’occasione il Maestro Giovanni Spiniello (https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Spiniello) dell’Associazione L’Albero vagabondo, ha voluto omaggiare la scuola con un suo affresco “La forza per volare alto”.

L’affresco sarà poi completato nel corso del progetto “Orto bio tech da zero input a zero impact: a lezione nell’orto” presentato dall’Associazione all’Istituto che si completerà con le azioni di arte nel sociale del maestro Giovanni Spiniello insieme agli studenti.

Molteplici le attività poste in essere dall’ITIS Bagnoli Irpino: dalla Giornata della memoria e del ricordo al Progetto VAP, Progetto Crocus, insieme a tante, tante altre iniziative per rivitalizzare un territorio immerso nel verde del Parco Regionale dei Monti Picentini.

Il video di presentazione al link: https://youtu.be/fy_8TPxY9-I.