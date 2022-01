Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«Sul Quirinale siamo compatti sul percorso tracciato dal presidente Conte. Confido in una chiara convergenza con l’asse Pd-Leu per ampliare i già numerosi voti del M5s che saranno determinanti per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica.