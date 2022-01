"Un esempio per i giovani e una preziosa fonte di ispirazione per gli statisti"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio che il senatore Enzo De Luca ha pubblicato sulla pagina del Parlamento europeo, nello spazio dedicato alla memoria del presidente, David Sassoli.

«Intitoliamo la nostra associazione “Democrazia compiuta”, costituita nel solco della tradizione morotea, alla memoria di David Sassoli. Gli amici irpini rendono solenne omaggio all’amico Sassoli con profonda gratitudine per il suo generoso e rigoroso impegno speso a difesa dei valori democratici, delle istituzioni nazionali e continentali. Tra gli artefici del suo rilancio nel momento cruciale, lo annoveriamo tra i protagonisti assoluti del progetto europeo, accanto ai fondatori e alle personalità eminenti che hanno edificato l’Unione. Sempre dalla parte dei più deboli, ha testimoniato con la sua opera politica e professionale l’importanza decisiva di sottrarre i diritti umani ad ogni barriera o limitazione. Per questo gli amici irpini considerano David Sassoli un esempio per i giovani e una preziosa fonte di ispirazione per le attuali e le future generazioni di statisti».