Prevista anche la sanificazione degli ambienti dell’Istituto Comprensivo Aurigemma

Monteforte Irpino – A seguito dell’Ordinanza Sindacale n.7/2022 sono stati programmati per un rientro in sicurezza a scuola una campagna volontaria di screening covid-19 e la sanificazione degli ambienti scolastici Istituto Comprensivo.

Campagna Volontaria di screening covid 19. La campagna di screening covid-19 sarà rivolta alla popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma, del Consorzio A02 e del Regno di Re Artù per i giorni 12-15 gennaio secondo il calendario di seguito allegato. Lo screening, in collaborazione con le farmacie comunali Santulli (Piazza Umberto I 5/7) e Tanga (Via Nazionale Alvanella 155), sarà eseguito presso le sedi delle stesse con test antigenici nasali.

Sanificazione ambienti Scolastici La disinfezione straordinaria delle scuole comunali avverrà tramite ditta specializzata nel pomeriggio di venerdì 14. Seguirà pulizia straordinaria da parte degli operatori scolastici nella giornata di sabato 15.