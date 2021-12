Si tratta dell'Avvocato Alfonso Di Muro

Grottaminarda - Ha preso servizio oggi, giovedì 30 dicembre, il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Grottaminarda.

Si tratta dell’Avvocato Alfonso Di Muro, nominato Responsabile del IV Settore, “Polizia Locale”, con Decreto Sindacale del 29 dicembre 2021 in seguito a regolare Avviso Pubblico.

Classe 1980, Laurea in Giurisprudenza, diversi Master tra cui gestione della Polizia Municipale e Diritto Tributario, Di Muro è sposato, papà di due figlie e vive a Grottaminarda suo paese di origine.

“Al neo Comandante – afferma il Sindaco Angelo Cobino – l’augurio da parte dell’intera Amministrazione di buon lavoro. Sappiamo tutti che il suo non sarà un compito facile, tra l’altro comincia in un momento ancora una volta critico per la Comunità grottese, ma siamo fiduciosi che potrà esprimere al meglio le sue capacità”.

“Stiamo lavorando – aggiunge la Consigliera Marisa Graziano, Delegata al Personale – per sopperire a questa difficoltà della carenza di personale che tutti i Comuni d’Italia stanno vivendo. Abbiamo attuato due assorbimenti per mobilità da destinare all’Ufficio Anagrafe ed alla Ragioneria, nonché il Comandante della Polizia Municipale. Seppur a ranghi ridotti l’Amministrazione sta cercando di implementare per quanto la legge consente. Ci adopereremo per cercare di fare ulteriori assorbimenti secondo le norme che lo Stato ci ha dettato”.