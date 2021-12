Monteforte Irpino – Convocazione Consiglio Comunale

In doppia seduta: mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre

Monteforte Irpino - Il presidente del Consiglio Dr.ssa Maria Della Sala visto l’art.19, comma 3, dello Statuto Comunale dispone la convocazione del Consiglio Comunale che si terrà presso la Casa Comunale Sita in Via W. Loffredo, in sessione straordinaria in prima convocazione il giorno mercoledì 29 dicembre alle ore 16..00, e in seconda convocazione il giorno giovedì 30 dicembre alle ore 16.00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione verbali seduta precedente;

2) ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 01/10/2021 ad oggetto : “Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 commi 2 e 4 del D.lgs. 267/00 – VI” ;

3) comunicazione Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 25/11/2021 ad oggetto:

“Variazione di Bilancio ai Sensi del’ art.175 comma 5bis lettera c/ del TUEL”;

4) ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 25/11/2021 ad oggetto :”Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 commi 2 e 4 del TUEL”;

5)comunicazione Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 30/11/2021 ad oggetto: “Aggiornamento del DUP 2021-2023 approvato con delibera C.C. N O IO del 01/10/2021″: provvedimenti;

6) ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 30/11/2021 ad oggetto “Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, commi 2 e 4 del D.Lgs. 267/2000” ;

7) comunicazione Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 30/11/2021 ad oggetto: “Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis lett e-bis e 5 quater lett. A) D. Lgs. 267/2000″;

8) revisione Periodica delle Partecipazioni e Relazione sull’attuazione del piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni;

9) aggregazione e centralizzazione delle committenze – art. 37 del D. lgs.vo n. 50/2016

Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – Approvazione schema di convenzione per l’adesione ;

10) nuova localizzazione degli standards da cedere e dei parcheggi privati relativi all’intervento ricadente nella ZTO “D2″ e retrocessione;

11) concessione in comodato d’uso gratuito area di mq 30 località Fenestrelle p.lla 1158, foglio 28.