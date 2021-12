Il calendario del periodo festivo

Mercogliano – L’Amministrazione del Comune di Mercogliano informa la cittadinanza che con le note prot. 15682 e succ. 15686 del 20.12.21 la società Irpiniambiente SPA ha comunicato quanto segue:

• per i giorni di sabato 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 il servizio di raccolta dei rifiuti organici verrà eseguito regolarmente;

• il giorno lunedì 3 gennaio 2022 la raccolta della frazione indifferenziata verrà effettuata in orario diurno (dalle 6:00 alle 12:20);

• il giorno mercoledì 6 gennaio 2022 la raccolta della frazione multimateriale di plastica, lattine e tetrapak non verrà effettuata a causa della chiusura degli impianti di conferimento.