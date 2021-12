Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per i Vigili del Fuoco in questa legge di Bilancio sono stati raggiunti.

Ringrazio per questo il Presidente della Commissione Bilancio sen. Pesco, la viceministro Castelli e tutto i componenti della Commissione, in particolare il sen. Dall’Olio che, assieme ad altri colleghi, mi hanno tenuto costantemente al corrente dei lavori. Grazie alla loro collaborazione ed al lavoro di squadra siamo andati dritti all’obiettivo: riconoscere ai nostri Vigili del Fuoco l’importanza del ruolo che svolgono per ogni cittadino di questo Paese, di cui non a caso sono il corpo più amato in assoluto».