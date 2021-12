Questa mattina dinanzi al Tar Campania di Napoli l’udienza

Solofra – Si è tenuta questa mattina, dinanzi al Tar Campania di Napoli, prima sezione, l’udienza per discutere dell’istanza presentata dal Comune di Solofra per la sospensione dei provvedimenti adottati dall’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino relativamente al plesso ospedaliero “Landolfi”.

Il Comune di Solofra, rappresentato dall’avvocato Antonio Brancaccio, ha rinunciato alla domanda cautelare di sospensione immediata degli atti approvati dalla Regione Campania di rimodulazione dell’offerta assistenziale del plesso “Landolfi” di Solofra annesso all’Azienda Moscati.

In attesa di conoscere la data dell’udienza per entrare nel merito del ricorso, il passo indietro compiuto dall’amministrazione comunale della cittadella della concia rafforza la determinazione dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione, Dea di II livello, nella prosecuzione della riorganizzazione già in gran parte avviata.