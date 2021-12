"Per l’impegno profuso in associazione”

“Ringrazio il Direttivo Regionale AIBES Campania, nella persona del Fiduciario Luigi Gargiulo ed i Consiglieri Nazionali Fabio Pinto e Luigi Sgaglione, che nella giornata di ieri 14.12.2021 dinanzi a tutta l’associazione ed al Brand Manager Zanin Orfeo Lotti, hanno voluto premiare la mia persona per l’impegno profuso in associazione”.

È quanto scrive in una nota l’Avvocato Massimo Passaro.

“Ritengo che le associazioni possano crescere solo attraverso un costante impegno quotidiano. Insieme con il Fiduciario Luigi Gargiulo, il direttivo ed i consiglieri nazionali lavoreremo per un 2022 all’insegna del rafforzamento dei territori e nell’insegnamento ai giovani delle tecniche del bere miscelato. Vogliamo che i giovani Campani, così come è tradizione, siano i protagonisti del bere miscelato e della professionalità”, continua Passaro.

“Ogni anno l’ AIBES Associazione Italiana Barmen e Sostenitori sezione Campania si incontra per gli Auguri dì Natale. La giornata è importante poiché sancisce il ritrovo dei professionisti Barman della Campania. Non solo amicizia ma anche ricordo e premio per i barman che meglio si sono distinti nel lavoro in sezione durante l’arco dell’anno. Inaspettatamente quest’anno ho avuto l’onore dì ricevere il premio “Rita Russo” denominato la Bellezza. Il fiduciario Luigi Gargiulo il consiglio regionale dell’Aibes Campania ed i consiglieri nazionali Fabio Pinto, Luigi Sgaglione hanno ritenuto dedicare questo premio ad un innamorato del bere miscelato. Di seguito le parole che mi hanno fatto commuovere”, prosegue Passaro.

“La bellezza dì una persona rispecchia la bellezza della sua anima, anzi, del suo animo. Dopo un breve periodo dì lontananza ha avuto un Grande ritorno in Sezione con lusinghieri risultati, ma soprattutto ha dimostrato la disponibilità “Unica” verso la sezione dedicando tempo importante alla “causa” del Nazionale. Sempre sorridente e pronto ad impegnarsi per una “Buona Causa” grazie Massimo Passaro”. ringrazio io l’AIBES e tutti i suoi componenti per la grande professionalità che lo contraddistingue”, conclude Passaro.