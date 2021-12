Così il Circolo “G. Almirante”

Grottaminarda – “A noi di Fratelli d’Italia, che il PD lo avversiamo e lo avverseremo sempre non può che far piacere osservare cosa succede nella maggioranza consiliare di Grottaminarda: come diceva il compianto Giorgio Almirante “quando vedi fiorire la tua verità fiorire sulle labbra del tuo avversario, devi gioire, perché questo è il segno della vittoria”.”

Così in una nota il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Grottaminarda “G. Almirante”.

“Sembrano, infatti, davvero lontani i tempi in cui erano tutti, indistintamente deluchiani, felicemente innamorati delle parole vuote dell’ex (o ancora attuale…) sindaco di Salerno. Eravamo, noi di Fratelli d’Italia, voci solitarie nel deserto a denunciare con forza la vacuità del messaggio deluchiano e del partito democratico; eravamo solitari nell’opporci ad un sistema di potere asservito ad una sola famiglia, la famiglia De Luca, che sta fagocitando ogni ganglo della vita sociale, politica ed addirittura accademica della nostra amata Regione Campania. E, in perfetto ossequio al familismo dilagante, anche l’imposizione del congiunto del vicepresidente della Giunta regionale (sono, infatti, noti a tutti i legami di parentela tra Bonavitacola e il candidato PD alla presidenza della Provincia di Avellino, entrambi di Montella) risulta essere l’ultimo atto di servilismo del PD irpino al volere salernitano. Ebbene, sembra che anche la maggioranza grottese si sia svegliata dal sonno e dall’ossequio al verbo deluchiano, visto che una sua esponente di punta – la consigliera Marisa Graziano – risulta essere candidata in contrapposizione alla lista del PD ed al candidato presidente del PD, si può dedurre che sia passata su un altro fronte“, prosegue la nota del Circolo di Fratelli d’Italia.

“Per cui, da un lato diamo il benvenuto alla maggioranza che regge il sindaco Cobino nel fronte che si oppone ai diktat del PD e di De Luca, dall’altro lato ci chiediamo cosa effettivamente farà la maggioranza di Grottaminarda. Se, infatti, come sembra, l’intera maggioranza consiliare aiuterà la consigliera Graziano, inevitabilmente si sarà posta in contrapposizione al PD, al quale almeno teoricamente dovrebbe appartenere attraverso i buoni uffici di qualche maggiorente locale: non dimentichiamo, infatti, che una delle due candidate alla regione del PD era proprio il presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, la consigliera Antonella Meninno. Se, invece, dovesse prevalere la stretta osservanza al Partito Democratico, certamente si aprirebbe una significativa falla all’interno di una maggioranza consiliare che non sosterrebbe una propria candidata alle elezioni provinciali. Insomma, come sia sia ne vedremo delle belle: noi di Fratelli d’Italia, nella nostra coerenza aiuteremo la nostra candidata alle provinciali Letizia Cecere, attendendo le prossime comunali nelle quali far prevalere coerenza e competenza per la rinascita di Grottaminarda“, conclude la nota del Circolo di Fratelli d’Italia.