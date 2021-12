Avellino – Il Comicon Extra al Museo Irpino

La mostra è visitabile fino al 26 febbraio 2022

Da oggi, e fino al 26 febbraio 2022, presso il Museo Irpino sito nel complesso dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, è possibile visitare gratuitamente la mostra ‘Megaevviva Shonen Show’, realizzata all’interno del progetto ‘Comicon Extra’, una serie di iniziative volte alla promozione della cultura del fumetto su tutto il territorio campano, ideato nel 2020 come alternativa al Festival Internazionale COMICON durante l’emergenza Covid-19 e realizzato grazie al contributo della Regione Campania.

La mostra, realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, il supporto della Provincia di Avellino e dell’editore Shockdom, si ispirata alle attività culturali dell’artista Sio, all’anagrafe Simone Albrigi. Musicista, creatore di videogame, serie animate per Cartoon Network, speaker del podcast Power Pizza che totalizza oltre 20.000 ascolti per ogni puntata, sceneggiatore di “Topolino”, Sio è il fumettista italiano più seguito sui social con oltre 2 milioni di iscritti al suo canale YouTube.

Attraverso un tratto inconfondibile e una raffinata ironia capace di conquistare piccoli e grandi lettori, Sio ha dato vita a una nuova scuola di umorismo a fumetti che ha trovato casa in tre riviste di successo: Scottecs Megazine, Shonen ciao, Evviva!, dove si alternano i talenti artistici di Chiara Zuliani, Dado, Daw, Eleonora Bruni, Ilaria Castellani, The Sparker e Dr. Pira. Ed è proprio attorno a questa nuova leva di artisti del fumetto e dell’umorismo che si sviluppa il percorso mostra, dove saranno esposte le storie a fumetti pubblicate sui tre magazine e i loro “dietro le quinte”, contributi video esclusivi, giochi, il celebre oroscopo di Sio e persino un angolo della posta per comunicare con lui.

Per visitare ‘Megaevviva Shonen Show’, gli orari di apertura del Museo Irpino sono:

dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo accesso ore 12.45) e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (ultimo accesso ore 18,45).

Green Pass obbligatorio

Per info e prenotazioni:

https://www.museoirpino.it/informazioni-e-visite/