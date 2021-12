Presso il Centro Sociale P. Campanello

Mercogliano – Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, appuntamento presso il Centro Sociale P. Campanello per accendere i riflettori sulla Sindrome X Fragile con la presentazione del libro a fumetti “Più forti dell’X Fragile”.

Mercogliano è al fianco dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile per dare il suo contributo a promuovere un viaggio di conoscenza dell’X Fragile e costruire insieme nuovi percorsi di integrazione sociale e culturale.

“Più forti dell’X Fragile” è una raccolta di 14 storie autentiche di giovani «esploratori», spaccati di vita quotidiana raccontati dalle famiglie che vivono la realtà di questa sindrome e, grazie alla famiglia Gagliardi, un viaggio nel fantastico mondo della genetica. Un libro che abbatte i muri, quelli della paura, delle etichette, perché si può essere felici indipendentemente dalle proprie caratteristiche e senza essere per forza dei supereroi.

“La conoscenza è fondamentale per poter attraversare le difficoltà e riuscire ad oltrepassare gli ostacoli. – commenta l’Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Elena Pagano – Viviamo in una mondo che corre sempre troppo veloce e rischia di rimanere sordo al grido di aiuto delle persone più fragili che, invece, possono diventare delle importanti risorse per la comunità.”