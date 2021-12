La parrocchia di San Gioacchino e Sant’Anna di San Gennaro Vesuviano ha ospitato le visite senologiche effettuate dal dottor Carlo Iannace

San Gennaro Vesuviano – Si è tenuta martedì 7 dicembre un’altra giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno targata Amos Partenio.

La parrocchia di San Gioacchino e Sant’Anna, nel comune di San Gennaro Vesuviano (NA), ha ospitato gli ambulatori in rosa delle visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace.

In tanti hanno partecipato all’iniziativa continuando a credere nel grande valore della prevenzione che salva la vita. Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare, oltre al senologo Carlo Iannace per l’operato che con impegno e professionalità continua a portare avanti sul territorio, i volontari della Pro Loco di San Gennaro Vesuviano e il presidente Alfonso Castaldo, per la calorosa accoglienza e la collaborazione. Un ringraziamento particolare al parroco Don Aniello Nappi e alle signore Maria Teresa e Anna Nunziata.

Si ringraziano, come sempre, tutte le volontarie che con amore e sorrisi donano parte del loro tempo alla prevenzione.

Continuate a seguirci nelle tappe della prevenzione, info e date sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Si ricorda, inoltre, che è in corso la raccolta fondi “Sette Passi per il Sorriso”, l’iniziativa solidale che da anni dona un sorriso ai bambini del reparto di oncologia del Pausilipon-Santobono di Napoli e ai bambini autistici, grazie alle palline rosa e blu di Natale fatte a mano col cuore.