Così le tre sigle sindacali

Clima sempre più infuocato all’Asi-Dep di Pianodardine (Av).

Ieri presso il depuratore dell’area industriale di Lioni/Nusco/Sant’Angelo si è tenuta un’assemblea generale con la partecipazione delle Rsu di Fismic/Fiom/Uilm e delle rispettive Segreterie Provinciali .

Lavoratori e sindacato hanno deciso di passare al contrattacco, dichiarando lo stato di agitazione e chiedendo i bilanci aziendali per capire le cause che hanno portato la nuova società(nata dalle ceneri del CGS) ad indebitarsi nuovamente .

E’ stato inoltre chiesto un incontro congiunto con la Presidenza dell’Asi e la Direzione dell’Asi-Dep per affrontare in via definitiva , la questione della depurazione in Irpinia.

“Ci sono molte cose da chiarire – dichiarano le Organizzazioni Sindacali Fismic/Fiom/Uilm – e dopo il recente scandalo della Ge.se.sa. di Benevento dobbiamo fare chiarezza per evitare all’Irpinia il “rischio inquinamento ambientale”.