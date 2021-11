"Per i controlli polizia di Stato e GDF assieme, ma no al mondo diviso tra guardie e ladri"

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5s):

«Le forze di polizia intensificheranno nei prossimi giorni i controlli sulla certificazione verde: dal 6 dicembre la Polizia di Stato opererà con il rinforzo da parte degli uomini del Nucleo Antiterrorismo e Pronto Intervento della Guardia di Finanza, con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone. Per i controlli relativi ai mezzi di trasporto, si svolgerà presto una nuova riunione al Viminale con i prefetti dei capoluoghi di regione per una ulteriore valutazione dei piani da attuarsi. Certamente il buonsenso deve guidare anche questa fase della gestione della pandemia da Covid19: non è il caso di dividere il mondo tra “guardie e ladri” perché anche in questa battaglia siamo tutti dalla stessa parte, perché l’incremento delle vaccinazioni e la relativa certificazione hanno lo scopo di preservare la salute dei cittadini e l’economia del Paese».