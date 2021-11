Riconfermato Luigi Pagano Segretario Generale

Si è svolto nella giornata di ieri, presso il Bel Sito Hotel “Le Due Torri”, il 3° Congresso Territoriale FAI-CISL IrpiniaSannio dal titolo “RiGenerazione: Persona, Lavoro, Ambiente”.

Ai lavori congressuali hanno partecipato n.106 delegati eletti nei congressi di base, alla presenza del Segretario Nazionale Mohamed Saady, del Segretario Regionale Fai Campania Bruno Ferraro e del Segretario Generale UST CISL IrpiniaSannio Fernando Vecchione.

“L’appuntamento congressuale, è un importante momento di incontro e di riflessione – ha sottolineato nella sua ampia e dettagliata relazione introduttiva Luigi Pagano –. I nostri iscritti che hanno scelto di affiancarci nelle numerose battaglie quotidiane, a difesa degli interessi dei lavoratori del comparto agroalimentare, si affidano a noi perché il nostro forte senso di appartenenza associativa valorizza in pieno la persona, tutelandone i diritti. Siamo fieri ed orgogliosi di rappresentare quanti credono in noi, in un mondo sempre più frammentato, e segnato dall’individualismo e dall’utilitarismo. Per questo occorre rafforzarci sul territorio, attraverso una azione sindacale maggiormente incisiva e soprattutto rinnovata, in un’ottica di centralità della persona”.

“È fondamentale ripartire da coloro che sono ai margini: giovani, donne e immigrati. La Fai Cisl non si è mai tirata indietro di fronte alle criticità, alle sfide e agli innumerevoli problemi che quotidianamente si presentano. Oggi, ancor di più non farà mancare il suo contributo, allo scopo di costruire una società più equa che faccia leva su “Lavoro, Persona e Ambiente” e orientata al rafforzamento delle tutele, al rispetto della dignità della persona e del lavoro nei settori agroalimentare e ambientale”, conclude Pagano.

Il dibattito ha visto inoltre gli interventi di numerosi delegati che hanno condiviso quanto esposto da Luigi Pagano all’interno della sua relazione. I lavori congressuali hanno visto le conclusioni di Mohamed Saady, Segretario Nazionale Fai Cisl. Il Congresso si è concluso con la riconferma a Segretario Generale di Luigi Pagano. Eletti in Segreteria Raffaele Baldino e Margherita Romano.