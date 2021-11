Così in una nota il Sindacato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

“Le Donne Vittime di Violenza di Genere che desiderano entrare nel mercato del lavoro dovrebbero partecipare ai programmi di formazione, dovrebbero avere la priorità nell’accesso dei propri figli negli asili nido ed essere esonerate dal pagamento della retta mensile almeno per il primo anno”.

E’ quanto si legge in una nota della Cisl IrpiniaSannio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

“Una variabile da tenere in considerazione è che i lavori a bassa retribuzione e scarsamente qualificati non hanno un potenziale di crescita e non conducono all’indipendenza economica nel lungo periodo questo sicuramente ha un impatto sulle decisioni e sulla vita delle Donne“, conclude la nota.