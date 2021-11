Ideatrice anche del progetto di riqualificazione artistica di Piazza Trieste e Trento ad Avellino

Mercogliano – L’artista Dorotea Virtuoso, più volte ospite nella città di Mercogliano con la sua arte, ha omaggiato la Pro Loco Mercogliano di una sua opera, a conferma della reciproca stima e della consolidata collaborazione che per il futuro preannuncia entusiasmanti progetti.

“Con immenso piacere voglio donare una mia opera d’arte alla Pro Loco Mercogliano – commenta Dorotea Virtuoso – per ringraziare la Presidente Stefania Porraro e i tanti volontari dell’associazione per lo spirito di accoglienza e condivisione manifestato nei miei confronti. Sono convinta che la passione ed il costante lavoro della Pro Loco Mercogliano rappresentino un enorme tesoro per l’intera comunità cittadina.”

Con Dorotea Virtuoso, ideatrice del progetto di riqualificazione artistica di Piazza Trieste e Trento ad Avellino, l’arte diventa veicolo di messaggi sociali e di significativo interesse collettivo.

L’artista napoletana, avellinese di adozione, nelle sue opere parla delle donne, utilizza i colori vivaci della loro tante sfaccettature e, soprattutto, del coraggio e della forza di cui hanno bisogno per lottare contro i soprusi e le violenze. Il desiderio di lasciare anche a Mercogliano un segno importante del messaggio contenuto nelle sue opere sta guidando Dorotea nella costruzione, insieme alla Pro Loco, di un progetto artistico e culturale destinato ad arricchire la città e la comunità locale.