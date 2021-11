Un percorso di visita guidata alla scoperta del Parco della Memoria, il Castello degli Imperiale e l'Abbazia del Goleto

Sant’Angelo dei Lombardi -Dal 22 al 27 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole. Una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese sul territorio.

Per la provincia di Avellino, la Delegazione del FAI ha organizzato, in occasione dell’anniversario del terremoto dell’80 in Irpinia, il prossimo 23 novembre, un’uscita didattica che porterà insegnanti e studenti irpini alla scoperta di tre tappe importanti localizzate nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi.

Giornata FAI per le scuole in Irpinia: il programma: l’itinerario inizierà da Parco della Memoria, dedicato proprio alla storia e alle testimonianze del fatidico episodio che ha segnato la nostra storia. Si proseguirà per il Castello degli Imperiale, situato a pochi metri più su del parco, nel cuore del centro storico del comune di Sant’Angelo dei Lombardi. Infine, la perla dell’Irpinia, un’opera architettonica unica per il Sud Italia, l’Abbazia del Goleto. Un’opera maestosa: tanta materia storica che ha bisogno di essere raccontata.

Ad accogliere gli studenti in questo viaggio saranno altri studenti: ebbene, in questa giornata di educazione alla pari, gli Apprendisti Ciceroni, i giovani studenti dell’IISS F. De Sanctis, con il loro entusiasmo e l’amore per le proprie origini, illustreranno questi tre luoghi che hanno studiato e amato.

Ecco il link riservato agli insegnanti delle scuole per poter partecipare all’iniziativa con i propri studenti: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole.