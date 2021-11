Il programma “Zazà” dedica uno spazio alle foto scattate da Frank Cancian nel 1957

Lacedonia – Dopo il passaggio dello scorso 7 novembre su Rai News 24, domenica 14 novembre alle 15:00 le foto scattate da Frank Cancian a Lacedonia (Av) nel 1957 e la prestigiosa mostra che ne espone una selezione, a Roma, nel Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Eur sono di nuovo oggetto di un programma della Rai: questa volta si tratta di Zazà, magazine di Rai Radio Tre dedicato a “cultura società, meridione e spettacolo”.

Nel corso dell’approfondimento radiofonico, di circa un quarto d’ora, sarà intervistato il prof. Francesco Faeta, tra i maggiori esperti nel campo dell’antropologia visuale, curatore della mostra “Frank Cancian.

Un paese del Mezzogiorno italiano. Lacedonia, 1957” e di un volume in doppia tiratura italiana e inglese contenente un’ampia scelta antologica delle fotografie lacedoniesi di Cancian e saggi critici a illustrare la rilevanza dell’autore dal punto di vista antropologico ed etnografico, storico-sociale e storico fotografico (Postcart Edizioni). La mostra romana, frutto di una collaborazione tra il MAVI – Museo Antropologico Visivo Irpino di Lacedonia, il Comune di Lacedonia, il Museo delle Civiltà, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, la Pro Loco “Gino Chicone” di Lacedonia, l’Associazione LaPilart e il Museo etnografico di Morigerati, è stata inaugurata oltre un anno fa e resterà aperta fino al 5 dicembre, dopo che la sua chiusura è stata più volte prorogata. Frank Cancian realizzò a Lacedonia quello che per il prof. Faeta rappresenta: “Uno straordinario studio di comunità attraverso la fotografia, che resta uno dei più rilevanti frutti dell’impegno delle scienze sociali americane, particolarmente negli anni Cinquanta e Sessanta, nel nostro Paese”. “Nessun antropologo che abbia studiato il Mezzogiorno d’Italia in quegli anni – sintetizza Faeta nel volume sopra citato – ci ha lasciato un più vivido e completo ritratto di comunità“.

Nel programma Zazà saranno trasmessi, tra l’altro, brevi estratti audio dal film documentario “5×7 – il paese in una scatola” che racconta il rapporto tra il fotografo e antropologo statunitense e Lacedonia e la nascita, sessant’anni dopo il suo soggiorno nel paese irpino, del MAVI – Museo Antropologico Visivo Irpino dove, per iniziativa della Pro Loco “Gino Chicone” e con il sostegno dell’amministrazione comunale, è custodita ed esposta l’intera collezione delle sue foto lacedoniesi. Il film, diretto e prodotto da Michele Citoni in coproduzione con Pro Loco “Gino Chicone”, Lapilart e Comune di Lacedonia, ha circolato nei festival di tutti i continenti vincendo numerosi premi. Al momento “5×7” è in concorso nello YoFiFest (5-21 novembre), manifestazione organizzata da nove anni a Yonkers (New York), e nelle prossime settimane parteciperà a Blow-Up International Arthouse Filmfest (Chicago, Illinois), New Haven International Film Festival (New Haven, Connecticut) e Aporia International Village Film Festival (Corea del Sud).