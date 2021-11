La presentazione venerdì 12 novembre alle ore 18 al Palazzo di Città

Carica di significato storico, politico, sociale e umano sarà la presentazione del libro “Ritornare in noi stessi”, di Bortolo Belotti della prestigiosa collana “orme della libertà” diretta dall’On. Pier Ernesto Irmici per Il Papavero, che si terrà venerdì 12 novembre 2021, alle ore 18, al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, nell’ambito della rassegna “Un libro (quasi) al giorno”.

Il libro riporta alla luce il discorso pronunciato il 22 Giugno 1921 alla Camera dei Deputati da Bortolo Belotti, uno dei più importanti esponenti politici liberali della prima metà del Novecento confinato a Cava nel periodo 1930-31. È una lucida analisi di quanto stava avvenendo nell’Italia dell’immediato primo dopoguerra e un concreto ragionamento su quanto occorreva fare per realizzare una ripresa economica e un miglioramento sociale in un contesto democratico. È un discorso molto significativo per inquadrare gli anni che sfociarono nel fascismo e, nello stesso tempo, un esempio di grande saggezza, per molti aspetti ancora attuale.

Interverranno il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, la Dott.ssa Donata De Bartolomeis, fondatrice e Direttrice della Casa Editrice Il Papavero, il dott. Pier Ernesto Irmici, Direttore della Collana “Orme della libertà”, di cui fa parte il volume, l’on. Gregorio Fontana, deputato bergamasco e autore della prefazione del libro, il prof. Luigi Gravagnuolo, il prof. Vittorio Salemme, cultore di storia, il prof. Ivano Sonzogni, di Zogno, storico e maggior biografo di Bortolo Belotti. Le conclusioni saranno tratte dall’Assessore alla Cultura Armando Lamberti. Modererà il prof. Franco Bruno Vitolo.