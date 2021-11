In programma domenica 7 novembre allo Stadio Allegretto di Montesarchio

Cervinara – L’Audax Cervinara 1935 è pronta per l’importante sfida di domenica contro la Polisportiva Grotta che si giocherà domenica 7 novembre allo Stadio Allegretto di Montesarchio.

Archiviata la pesante vittoria di Venticano contro la Virtus Avellino, grazie alla rete di Orlando Russolillo, ora si pensa alla prossima sfida che potrebbe consolidare il secondo posto degli uomini di Mister Pasquale Iuliano.

I Biancazzurri stanno offrendo un ottimo calcio sul rettangolo di gioco, mantenendo anche una discreta condizione atletica, lottando in ogni sfida con grinta, fino all’ultimo secondo, senza perdere mai il controllo delle gare. Quindici punti in sette gare, un vero e proprio miracolo sportivo se calcoliamo il ritardo nella preparazione precampionato, il repentino cambio societario e le conseguenziali difficoltà di mercato. Senza dimenticare, tra l’altro, l’esilio forzato dallo Stadio Canada Cioffi e l’assenza di tifo organizzato. Insomma, un avvio in salita, superato grazie all’arma in più di questo Audax: l’unità della nuova dirigenza composta da Cervinaresi purosangue, pronti a dare tutto per contribuire alla difesa di questi Colori.

L’impegno, il sacrificio e l’amore per il Cervo porta i nomi del Presidente onorario Michele Bottillo, del vicepresidente Antonio Pallotta, del Direttore Generale Pasquale Dragone, dal Club manager Guido Coletta, dei dirigenti Gigi De Nicolais, cassiere, Billy Cillo segretario, Valentino Marro e Giovanni Patari, preziosi consiglieri. Lo staff tecnico sta costruendo le basi solide per un grande Cervinara: Pasquale Ferraro, un tempo allenatore e ora responsabile area tecnica e Silvio Maglione, direttore sportivo, hanno messo a disposizione la loro esperienza tecnica. La coppia in cabina di regia, con bravura e professionalità, ha allestito una rosa all’altezza del blasone Cervinarese.

Il Presidente Angelo Magnotta e tutta la squadra attendono buone notizie dall’infermeria per il ritorno di Simone Cioffi, già da domenica prossima contro la Polisportiva Grotta, quest’ultima reduce dalla sconfitta interna nel derby irpino con il Lioni. Il Cervo di Pasquale Iuliano diverte il pubblico e vola sui prati della Campania anche grazie al duro lavoro di Gennaro Lengua “Boccolino”, Ciccio Gravina, entrambi fisioterapisti, coadiuvati dai preparatori Pasquale Lubrano (atletico) e Francesco Limonciello (portieri). Intanto, anche il settore giovanile e tornato a sorridere e a calcare il terreno di gioco. L’audace Juniores è stata affidata al giovane Mister Indro Criscuoli che ha iniziato con due benauguranti vittorie ed una pioggia di reti.

L’Ufficio Stampa, composto da Valerio Criscuoli, Guido Silietti, Louis Patari, Giuseppe Cesaria, Vito Clemente e Massimo Zullo esprime profonda solidarietà al direttore Gianni Festa e alla redazione del “Corriere dell’Irpinia – Quotidiano del Sud” per il vile attacco subito ieri notte.