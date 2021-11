Il programma civile e religioso

Mercogliano - Il Sindaco Vittorio D’Alessio rende noto che il 2 novembre 2021 è la Ricorrenza dei Defunti, un giorno molto significativo, caratterizzato dal dolore, dal silenzio e dalla riflessione da parte di tutti che rendono omaggio ai propri cari.

La commemorazione anche quest’anno avrà un sapore diverso rispetto alle precedenti, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria COVID 19.

Lunedì 1° Novembre è prevista la deposizione di Corone di Alloro ai Monumenti dei Caduti in Guerra, una Corona di fiori presso il Cimitero Comunale ed una composizione floreale presso il nuovo Monumento realizzato nella Villa Comunale di Via Michele Santangelo, in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri (Salvo D’Acquisto).

Alle 14.30 il corteo partirà da Piazza Municipio, con il Gonfalone della Città e la Polizia Municipale in alta uniforme, alla volta del cimitero, dopo una sosta ai Monumenti. Al cimitero sarà celebrata una Santa Messa in onore ai defunti. Potranno partecipare tutti i cittadini muniti di Certificazione Verde (Green Pass), appositamente controllata prima del corteo da personale addetto.