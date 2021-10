La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione

Il Comune di Grottaminarda ha indetto due procedure di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due figure rispettivamente di “Esecutore/Collaboratore Professionale Amministrativo, categoria giuridica B3″ ed “Istruttore Amministrativo Contabile, categoria giuridica C”.

Possono presentare domanda di mobilità tutti i dipendenti di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno delle Amministrazioni pubbliche, con profilo professionale corrispondente a quelli da coprire.

Tra i vari requisiti necessari il Diploma di scuola superiore ed esperienza lavorativa maturata a tempo indeterminato nella categoria e nel profilo di almeno 5 anni.

La domanda di partecipazione, sottoscritta e corredata degli allegati prescritti, dovrà pervenire al Comune di Grottaminarda entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio, o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: uffpers.grottaminarda@asmepec.it

I candidati saranno sottoposti a colloquio da parte della Commissione esaminatrice. Per il profilo di categoria “B3″ si tratta di una prova psico-attitudinale tendente a verificare le attitudini personali e motivazionali del lavoratore, con esplicito riferimento alle attività proprie del posto da ricoprire; ma potrà consistere anche in una prova pratico-operativa con esecuzione di un lavoro tendente a dimostrare la qualifica posseduta.

Per il profilo di categoria “C” il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà, inoltre, verificare l’attitudine persone del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire.

La Commissione esaminatrice viene nominata con apposito provvedimento dal Responsabile del 1° Settore, entro 10 giorni dalla pubblicazione del Bando di selezione ed è composta dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da due componenti di categoria pari o superiore a quella dei posti da ricoprire e con professionalità specifica per il profilo che si va a ricoprire, da individuare tra funzionari e o Responsabili apicali dipendenti del Comune o dei Comuni limitrofi o, comunque, tra soggetti di comprovata esperienza professionale e da un dipendente dell’Ente che svolgerà funzioni di segretario verbalizzante.

Ogni altro dettaglio su requisiti e modalità di presentazione della domanda può essere consultato sui due avvisi pubblicati sul sito istituzionale nell’Albo Pretorio, nella sezione “Bandi & Concorsi” e nella sezione “In evidenza” insieme al Comunicato Stampa.

CLICCA QUI per avviso mobilità esterna categoria C

CLICCA QUI per avviso mobilità esterna categoria B3