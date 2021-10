Ciampi, dichiarazione sulla adesione al M5s di Moschiano

"Lo accolgo con grande fiducia, sono sicuro che faremo un importante lavoro insieme per Lauro e l’Irpinia"

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Vincenzo Ciampi, Consigliere regionale M5s:

«L’avvocato Moschiano, consigliere comunale a Lauro e candidato a sindaco alle scorse elezioni amministrative con la lista “Lauro in volo”, è un uomo di grande valore che si è avvicinato alle nostre posizioni e annuncia ora la sua adesione al Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Lo accolgo con grande fiducia, sono sicuro che faremo un importante lavoro insieme per Lauro e l’Irpinia.»

Di seguito la dichiarazione dell’Avvocato Sabato Moschiano:

«Sono impegnato a Lauro – dice Sabato Moschiano – per un progetto politico al quale in tanti hanno dato sostegno nelle recenti consultazioni amministrative, alla guida della lista civica “Lauro in Volo”. Anche se da consigliere di minoranza, mi prefiggo fermamente di contribuire alla risoluzione delle diverse problematiche del nostro territorio, quali il dissesto idrogeologico, la carenza di un vero presidio sanitario, i collegamenti inadeguati con il capoluogo regionale e di provincia, soltanto per citarne alcune. Ritengo pertanto di riferirmi ad una forza politica di governo che da anni risulta impegnata, a livello nazionale e non solo, nelle note battaglie per la legalità e per la tutela del territorio e dei cittadini, con l’adozione di iniziative in ambito sociale, economico ed istituzionale. Intendo aderire a tal fine al progetto politico di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle nel quale mi ritrovo soprattutto in ragione della mia formazione politica. Di più trovo interesse per il significativo superamento della cd vecchia politica, inficiata nel metodo, nella dialettica e nella prassi che, attingendo alla demagogia conveniente ed all’immobilismo irresponsabile, costituisca motivo di rendite di posizione e di privilegio. Naturalmente manterrò inalterato il vincolo di mandato verso il gruppo civico del Rinnovamento e della compagine Lauro in Volo in quanto stabilito dagli esiti elettorali del 4 ottobre scorso; tenendo fermi gli impegni assunti con la mia candidatura a sindaco di Lauro. Ringrazio il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, a cui va la mia profonda stima per aver sostenuto la presente adesione.»