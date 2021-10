È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5s)

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

«Ho sentito Raimondo Innamorato e Vito Parisi, per complimentarmi con loro dopo che le urne li hanno nuovamente premiati, riconfermandoli alla guida rispettivamente di Noicattaro e Ginosa. Sono due amministratori di valore del M5S, che conosco e stimo sin dalla loro prima consiliatura e che ho incontrato, seguito e supportato per tutta la campagna elettorale. Una conferma che dimostra che la riconoscenza dei cittadini arriva, quando si lavora bene per la collettività. Ai due sindaci del MoVimento ho augurato buon lavoro, assicurando loro ogni sostegno per il lavoro che, ne sono certo, proseguiranno con la stessa concretezza e con ancora maggiore impegno e competenza, grazie anche all’esperienza che, come ho avuto modo di verificare di persona nei loro comuni, gli viene riconosciuta dai loro concittadini».