Così il neo eletto al consiglio comunale con la lista sconfitta "Costruiamo l'Alternativa"

Calabritto -”Al di là della sconfitta elettorale delle nostra lista , vorrei ringraziare, le 150 persone che hanno deciso di darmi fiducia , rendendomi il secondo eletto della competizione ed uno dei più votati degli ultimi 20 anni , entrando così in consiglio comunale”.

E’ quanto afferma Giuseppe D’Alessio eletto al consiglio comunale con la lista sconfitta “Costruiamo l’Alternativa”.

“I comizi e la presenza di mio padre, sono stati fondamentali per dare una chiara e forte presentazione e rappresentazione. Un doveroso e sentito grazie ad una parte della mia famiglia , che ha deciso di supportare in tutti i modi, agli amici, quelli di sempre ed infine a tutti coloro, che hanno deciso di votarmi autonomamente e spontaneamente, evidenziando un forte voto di opinione“, prosegue D’Alessio.

“È vero, abbiamo perso, ma questo non cancella i grandi risultati ottenuti in qualsiasi ambito della politica. Il progetto “Costruiamo l’Alternativa”, lanciato dal nostro Carmine Calvanese, è solo all’inizio e non avrà nessun arresto. Siamo pronti - conclude D’Alessio – a dare sangue e sudore, per creare un’opposizione degna che continui ad essere, il faro di luce per la comunità. Ancora una volta, Grazie“.