Dal 1° ottobre i beneficiari del reddito di cittadinanza impegnati per 8 ore settimanali

Casalbore – L’Amministrazione Comunale comunica che dal 1° ottobre 2021 hanno iniziato la propria collaborazione all’interno del Progetto di Utilità Collettiva (P.U.C.) i primi concittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 15, della legge sul reddito di cittadinanza (Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26) il beneficiario di tale provvidenza è tenuto a partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque non inferiori a 8 ore settimanali.

La mancata partecipazione a detti progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio.

Nella fase iniziale presteranno la propria opera 8 beneficiari del reddito di cittadinanza, in carico al Piano di Zona Sociale di Ariano Irpino, (che non sono stati esonerati o esentati in base a specifiche certificazioni) e 2 beneficiari in carico all’Ufficio Provinciale del Lavoro.