Cos il Segretario della Fismic/Confsal Avellino

” “Sicurezza e prospettiva” sono stati i due pilastri della campagna elettorale che ha visto prevalere la Fismic/Confsal nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra”.

E’ quanto dichiara Giuseppe Zaolino Segretario della Fismic/Confsal Irpinia.

“Alla Fismic vanno 427 voti e 5 delegati alla Fim vanno 394 (5) Uilm 305 + 81 impiegati (3 +1 impiegato) Uglm 267 (3) alla Aqcf 47 (1). Con questi numeri – dichiara un soddisfatto Zaolino – la Fismic/Confsal Irpina sbaragliata tutta la concorrenza e completa la scalata alla leadership provinciale. I recenti risultati della Denso di Pianodardine della Iia di Flumeri e delle numerose piccole e medie aziende fanno di noi un sindacato concreto e rappresentativo. Ai lavoratori di questa provincia continua Zaolino interessano i fatti e non le chiacchiere vuote o peggio ancora un sindacato legato alla politica”.

“Abbiamo costruito un nuovo modello sindacale fatto di concretezza e mediazione per fare accordi in difesa del tessuto industriale, indebolito dalla pandemia e dalla crisi dell’Automotive. Il mio unico merito – conclude Zaolino - è di aver saputo costruire squadre di candidati veramente rappresentativi che hanno fatto grande la Fismic di Avellino. Ringraziamenti e auguri vanno a Franco Mosca in più votato in Stellantis della Fismic con 108 voti ad Arturo Fiorillo con 97, Pellegrino Capolongo con 77, Angelo Usai con 55 , Gianni Colicchio con 47. Un particolare ringraziamento va a Ida Bianco prima dei non eletti che si è battuta con tenacia fino a sfiorare la rielezione con 42 preferenze”.