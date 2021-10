Presso la suggestiva location del Castello Biondi

Morra de Sanctis – Nella suggestiva location del Castello Biondi Morra, corona del centro storico di Morra de Sanctis, si svolgerà, sabato 2 Ottobre, alle ore 18:45, la presentazione del libro “Il Custode del Giardino” di Giuseppe Cestone.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di Morra De Sanctis (AV), vuole essere un momento di riscoperta dei talenti letterari irpini.

Negli stessi luoghi in cui Francesco De Sanctis ha tracciato il solco della storia della letteratura italiana si propone una serata di cultura e narrativa. Introdurranno l’evento il sindaco di Morra Dott. Vincenzo Di Sabato e Francesco Pennella presidente della Pro Loco. Sarà proprio Giuseppe Cestone, autore del Libro “il Custode del Giardino”, a presentare la sua opera.

Giuseppe Cestone nasce ad Avellino nel 1982 e vive e cresce a Calitri dove è tornato a vivere dopo alcuni anni di lavoro all’estero. Nel 2007 Giuseppe viene ordinato prete e in seguito parroco di Andretta e Cairano. Nel 2009 si distingue nell’impegno di difesa del Formicoso, quando si paventò il rischio della costruzione di una discarica nel territorio della sua parrocchia. A raccontare quei giorni fu proprio un regista morrese, Fabio Luongo, con il documentario “La Terra dei Lupi”. Nel 2014, dopo un lungo discernimento, Giuseppe lascia la Chiesa e si trasferisce all’estero per iniziare una nuova vita.

Sono proprio gli anni della crisi e della rinascita che emergono nella prima parte del racconto. L’autore intreccia episodi autobiografici a elementi di fantascienza biblica in una trama avvincente e avventurosa. A seguire Alfonso Nannariello, insegnante e scrittore, affronterà il tema della crisi esistenziale come momento di morte e rinascita. L’astrofisico Alessandro Cesta ci condurrà per mano tra mitologia e storia tra le conoscenze astronomiche ed astrologiche dei popoli antichi.

Seguirà un dibattito aperto con il pubblico. L’evento sarà svolto nel rispetto delle normative sicurezza COVID.