A cura di Geoplan

Grottaminarda – Da lunedì 4 ottobre sarà in distribuzione gratuita una nuova cartografia di Grottaminarda pensata e realizzata da “Geoplan” per cittadini e visitatori con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Migliaia di copie di una guida che riguarda anche il vicino Comune di Mirabella Eclano saranno disponibili gratuitamente presso gli inserzionisti ed il Municipio, poster rigidi con cartografia dettagliata e stradario aggiornato saranno affissi nei luoghi di maggior affluenza della cittadina.

La cartografia, gli inserzionisti e la guida saranno disponibili e consultabili anche online sul portale internet di “Geoplan-cartografia e mappe d’Italia” al link: https://www.geoplan.it/mappa/6515-grottaminarda. Uno strumento davvero utile sia per i visitatori di passaggio, interessati a conoscere la cittadina e ad entrare in contatto diretto con la comunità, sia per gli stessi abitanti, intenti a riscoprire il proprio territorio locale, che avranno a portata di mano o di “clic” strade, indirizzi, indicazioni su monumenti e luoghi di interesse pubblico, attività commerciali.

La guida avrà contenuti utili alla conoscenza del territorio, articoli di interesse generale, numeri utili e mappa dettagliata del centro storico. All’interno anche un breve messaggio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale per dare “il più caloroso benvenuto a coloro i quali arrivano per visitare i nostri luoghi e provare i nostri prodotti”. Il messaggio pulsante che il progetto vuol rendere virale per Grottaminarda e per molti altri Comuni Italiani è: “GoLocal: Compra e Vivi il territorio locale!”

Spingere quindi tutti i cittadini a rivolgersi ad esercenti locali, bar, ristoranti, negozi, artigiani e tanto altro per i loro acquisti e servizi, diventando parte attiva della comunità e supporto alla valorizzazione del proprio territorio oltre che alla ripresa economica. Grottaminarda sarà anche inserita nella rivista web al link https://www.geoplan.it/le-nostre-riviste.

Ecco quanto scrive tra le altre cose “Geoplan”: “Mai sentito parlare dell’Irpinia? È uno dei territori più affascinanti e incontaminati d’Italia. Questo è il paesaggio che fa da cornice ai due piccoli comuni di Grottaminarda e Mirabella Eclano, noti per le loro bellezze storiche ed ambientali. Qui, pochi mesi fa, con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali, abbiamo iniziato a realizzare le nostre nuove guide per promuovere la bellezza di questi Comuni e salvaguardarne l’economia locale nonché il valore del territorio. Quando acquistiamo, ogni giorno, tutti noi possiamo fare la differenza ricordandoci di pensare prima a chi ci è attorno: al LOCALE. Pensa LOCALE, Pensa al tuo territorio!”