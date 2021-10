Così il portavoce del Circolo territoriale “Giorgio Almirante”

Grottaminarda – Il portavoce di Fratelli d’Italia di Grottaminarda Gennaro Blasi, dopo una breve pausa di riflessione, ritorna sulla politica cittadina attaccando duramente l’amministrazione comunale di Grottaminarda per l’abbandono in cui quotidianamente si trova la città di Grotta.

“Per l’ultimo voglio sottolineare lo scempio che vediamo al centro del paese con la fontana completamente in pieno degrado. Mi chiedo, e soprattutto interrogo il Sindaco Cobino e la sua Giunta, non sarebbe meglio coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza per risolvere questi piccoli problemi? Ariano Irpino questo già lo sta facendo. La condizione della città è sotto gli occhi di tutti“, continua Blasi.

“L’amministrazione Cobino manca sulle scelte strategiche perché è dall’inizio che non ha un programma, vive di occasionalismo, annunci che vengono puntualmente smentiti dai fatti e il paese, rispetto ad altre realtà, è oggettivamente in difficoltà. Siamo in una profonda crisi identitaria. Non siamo più il paese di riferimento. Siamo solo un paese di passaggio che vive alla giornata“, conclude Blasi.