Da Mirabella Eclano a Manduria ha ottenuto ancora una volta il massimo riconoscimento

Nuovo look e nuovo titolo, l’ennesimo, per Pina Lambiase la miss per eccellenza.

Da Mirabella Eclano a Manduria ha conquistato ancora una volta il massimo riconoscimento della giuria qualificata aggiudicandosi la fascia di Miss Italia Lady.

A fasciarla tra un tripudio di applausi e ovazioni, al culmine di un evento spettacolare organizzato da Maria Antonietta Calò, sono stati i figli del mitico e compianto Little Tony.

Emozionata, e non poteva essere diversamente, e sorpresa per il massimo titolo portato a casa Pina Lambiase si appresta a calcare altri prosceni importanti e prestigiosi e a mettere a punto gli ultimi preparativi della manifestazione dedicata alla bellezza e al talento che si terrà sabato 11 settembre a Mirabella Eclano.

Per Pina la fascia di regina nazionale di bellezza e classe, e lei ne ha da vendere, è solo l’ultima consacrazione ricevuta dopo un anno forzato di stop a causa del Covid che l’ha tenuta lontano dalle passerelle e dalle luci della ribalta.

Con questo titolo Pina, neo Miss Italia Lady, si prende una bella rivincita sulla vita e si ricarica in vista di nuovi traguardi umani e lavorativi che la vedranno protagonista assoluta e vincente.