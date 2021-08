Presso la Bottega del Sottoscala

San Michele di Serino - Ultimi appuntamenti a (R)Esistiamo – Contagiati dalla Cultura. Domenica 22 agosto alle ore 21.00 appuntamento con “Not(t)e di Blues” con i Barabba Blues.

I Barabba Blues sono un duo che interpreta in chiave acustica blues, rock e ballads.

Tony Maffeo alla chitarra acustica, loop station e doppie voci, Virginiano Spiniello armonica e voce. Grazie all’utilizzo in diretta della looper station e al grosso lavoro sugli arrangiamenti spesso riescono a far dimenticare il pubblico di essere solo in due.

Il progetto è nato a Gennaio 2016 e, a partire da aprile 2016, i Barabba Blues hanno suonato in molti locali dell’Irpinia, con sortite anche in Campania e hanno partecipato ad eventi come la Terra mi tiene ad Atena Lucana, la Sagra di Montella, Tarantella For Africa a Montemarano, Terrafuoco ad Avellino, La Festa delle Fave, Pancetta e Pecorino a Cervinara, Sera Passaie a Forino, dal Wild West all’Irpinia a Torella dei Lombardi, Dogana Blues a Flumeri, Canalarte a Serino, Solearte a Santo Stefano del Sole, la Sagra del Fagiolo e della Patata a Volturara, La festa della Musica a Caposele, Gli Scuacqualacchiun a Teora, La festa di San Pio a Montefalcione, Sponz Fest a Calitri, Francesco d’Incanto a Montella e tanti altri.

Attualmente stanno lavorando ad un progetto chiamato “Il Capro Espiatorio” e realizzando canzoni con influenze blues, rock e folk.

Una serata da non perdere alla Bottega del Sottoscala – San Michele di Serino (entrata via Cremona). Noi, (R)Esistiamo. Max 50 posti . Prenotazione obbligatoria al numero 3474007378. Necessario Greenpass.